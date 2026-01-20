Beau vain­queur de Martinez en réali­sant un match quasi parfait, le Serbe a rassuré la planète tennis même si son adver­saire lui a proposé un jeu qu’il affec­tionne et qui lui a permis de réviser ses « gammes ».

Concernant l’am­biance du stade, il a du subir quelques « remarques déso­bli­geantes » comme c’est souvent le cas en Australie où il n’a pas que des amis.

Mais comme il l’a expliqué en confé­rence de presse, cela ne le dérange plus vraiment.

« C’est devenu une habi­tude. Ce n’est ni la première ni la dernière fois. Maintenant, ça me fait plus rire qu’autre chose. Ça dépend du moment du match. Selon mon état d’es­prit, ça provoque une réac­tion ou pas. Je l’ai constaté de nombreuses fois, mais ça me passe par‐dessus la tête. Parfois, les réac­tions sont un peu plus lucides, parfois un peu plus inso­lentes. Je sais que le public austra­lien peut être impré­vi­sible. Il y a eu des années où ils m’ont soutenu et d’autres non. Mais le plus impor­tant est que je main­tienne le niveau de concen­tra­tion et de perfor­mance comme ce soir, et alors tout en vaudra la peine »