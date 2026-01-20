Beau vainqueur de Martinez en réalisant un match quasi parfait, le Serbe a rassuré la planète tennis même si son adversaire lui a proposé un jeu qu’il affectionne et qui lui a permis de réviser ses « gammes ».
Concernant l’ambiance du stade, il a du subir quelques « remarques désobligeantes » comme c’est souvent le cas en Australie où il n’a pas que des amis.
Mais comme il l’a expliqué en conférence de presse, cela ne le dérange plus vraiment.
« C’est devenu une habitude. Ce n’est ni la première ni la dernière fois. Maintenant, ça me fait plus rire qu’autre chose. Ça dépend du moment du match. Selon mon état d’esprit, ça provoque une réaction ou pas. Je l’ai constaté de nombreuses fois, mais ça me passe par‐dessus la tête. Parfois, les réactions sont un peu plus lucides, parfois un peu plus insolentes. Je sais que le public australien peut être imprévisible. Il y a eu des années où ils m’ont soutenu et d’autres non. Mais le plus important est que je maintienne le niveau de concentration et de performance comme ce soir, et alors tout en vaudra la peine »
Publié le mardi 20 janvier 2026 à 07:38