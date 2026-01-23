Si Novak Djokovic parle parfaitement anglais et n’hésite jamais à livrer des réponses précises et argumentées lors de ses différents passage en conférence de presse, il a quand même tendance à se livrer plus facilement dans sa langue natale.
Interrogé par notre confère serbe Sasa Ozmo, qui écrit également pour Clay, à l’issue de sa qualification pour le troisième tour de l’Open d’Australie, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem a exprimé sans retenue ce qu’il attendait de son staff. Et à l’écouter, cela ne doit pas être tous les jours une partie de plaisir pour les membres de celui‐ci tant les exigences de Nole sont importantes.
« Écoutez, ce n’est pas facile de travailler avec moi, et ce n’est pas facile de travailler au plus haut niveau. Je suis quelqu’un d’exigeant au quotidien. J’attends un engagement total et un professionnalisme sans faille de la part de chaque membre de mon équipe. Je ne m’attends pas à ce qu’ils se reposent sur leurs acquis, mais à ce qu’ils gardent l’esprit ouvert et cherchent constamment à s’améliorer. Je veux qu’ils suivent les nouvelles technologies, qu’ils se tiennent au courant de tous les aspects du sport moderne, puis qu’ils voient comment ils peuvent m’aider — et s’aider eux‐mêmes — afin que nous puissions progresser ensemble. »
Publié le vendredi 23 janvier 2026 à 19:55