Lors de sa conférence de presse, Novak Djokovic qui est quoi qu’il dise le favori du tournoi a expliqué ce qui pouvait encore être la différence entre Roger, Rafa, lui et la fameuse génération Next Gen : « Je ne pense pas qu’ils manquent de puissance ou d’autres éléments techniques dans leur jeu. Pour être honnête, ils possèdent tous des jeux très puissants qui nécessitent d’ailleurs un bagage technique très pointu. Mais en même temps pour gagner un chelem et aussi pour être constamment au top pendant de nombreuses années, il faut pour le joueur parvenir à comprendre ses propres forces, pour en quelque sorte combattre ses peurs, pour vraiment pouvoir maintenir ce niveau pendant longtemps. Rafa, Roger, et moi, en raison des 10, 15 dernières années, nous savons ce que nous devons faire mentalement dans cette situation particulière. Cela nous donne un petit avantage. »