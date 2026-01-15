Le tirage au sort du premier Grand Chelem de l’année, l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi.
En quête d’un 25e titre majeur, Novak Djokovic se retrouve dans la partie de tableau du double tenant du titre, Jannik Sinner, qu’il pourrait retrouver en demi‐finales.
A noter que Sinner, justement, croisera peut‐être la route du phénomène brésilien Joao Fonseca (30e mondial) au troisième tour.
Enfin, Carlos Alcaraz, qui n’a jamais atteint les demi‐finales de ce tournoi, devrait pouvoir monter en puissante avant une deuxième semaine périlleuse.
Le parcours potentiel de Carlos Alcaraz :
🇪🇸🇦🇺 Carlos Alcaraz’s 2026 Australian Open Draw :— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) January 15, 2026
R1 – Walton
R2 – Hanfmann/Q/LL
R3 – Moutet/Korda
R4 – Davidovich Fokina/Paul
QF – de Minaur/Bublik/Cobolli
SF – Zverev/FAA/Medvedev/Rublev
F – Sinner/Djokovic/Musetti/Shelton/Fritz pic.twitter.com/W2nBrvixGj
Le parcours potentiel de Jannik Sinner :
🇮🇹🇦🇺Jannik Sinner’s 2026 Australian Open Draw :— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) January 15, 2026
R1 – Gaston
R2 – Duckworth/Q/LL
R3 – Fonseca/Nardi
R4 – Khachanov/Darderi/Mpetshi Perricard
QF – Shelton/Ruud/Shapovalov
SF – Djokovic/Musetti/Fritz
F – Alcaraz/Zverev/de Minaur/FAA pic.twitter.com/GqLj1PZCEm
Le parcours potentiel de Novak Djokovic :
🇷🇸🇦🇺 Novak Djokovic’s 2026 Australian Open Draw :— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) January 15, 2026
R1 – Martinez
R2 – Atmane/Q/LL
R3 – Nakashima/Van de Zandschulp/RBA
R4 – Mensik/Hurkacz/Griekspoor
QF – Musetti/Fritz/Lehecka
SF – Sinner/Shelton/Ruud
F – Alcaraz/Zverev/de Minaur/FAA
📸 AFP pic.twitter.com/SSIIoWYP9k
J‑3 avant le début de l’Open d’Australie !
Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 07:53