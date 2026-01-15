AccueilOpen d'AustralieDjokovic pour Sinner, Alcaraz sait aussi ce qui l'attend !
Djokovic pour Sinner, Alcaraz sait aussi ce qui l’attend !

Par Baptiste Mulatier

Le tirage au sort du premier Grand Chelem de l’année, l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. 

En quête d’un 25e titre majeur, Novak Djokovic se retrouve dans la partie de tableau du double tenant du titre, Jannik Sinner, qu’il pour­rait retrouver en demi‐finales. 

A noter que Sinner, juste­ment, croi­sera peut‐être la route du phéno­mène brési­lien Joao Fonseca (30e mondial) au troi­sième tour. 

Enfin, Carlos Alcaraz, qui n’a jamais atteint les demi‐finales de ce tournoi, devrait pouvoir monter en puis­sante avant une deuxième semaine périlleuse. 

Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 07:53

