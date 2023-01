La pause toilette de Novak Djokovic au début de sa rencontre au premier face à Carbellas Baena a fait beau­coup couler d’encre d’au­tant que le diffu­seur offi­ciel, la chaine Eurosport a très vite laissé sous entendre que le joueur serbe avait défier l’ar­bitre qui ne lui avait pas donner l’au­to­ri­sa­tion d’y aller. Or, cette version est complè­te­ment fausse comme l’a expliqué Novak Djokovic sur son compte Instagram.

Le message du Serbe est très clair, et Nole demande donc plus de vigi­lance de la part des infor­ma­tions diffu­sées à l’an­tenne. Cette mise au point arrive juste après que tout le monde se soit exprimé à tort et à travers au sujet de cette pause toilette.

« L’arbitre de chaise m’a permis d’aller aux toilettes mais elle m’a dit que je n’avais pas de pause toilette, juste une pause de « chan­ge­ment ». Alors elle m’a dit (vous n’avez pas filmé cela avec la caméra) que je devais me dépê­cher. Quand j’ai presque quitté le court, elle m’a appelé (je n’ai pas entendu) pour me dire que les toilettes étaient de l’autre côté du court. J’en ai trouvé une là où je suis allé aussi, et j’ai dû faire vite à cause de l’heure. Je ne l’ai pas « défié », ni le règle­ment. Elle m’a donné la permis­sion et m’a dit de faire vite. La prochaine fois, faites atten­tion à ce que vous postez. Vous avez une respon­sa­bi­lité envers les nombreux fans de sport qui suivent votre page ».