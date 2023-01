Avec toujours cette incer­ti­tude autour de sa cuisse gauche strappée et doulou­reuse, Novak Djokovic se prépare à affronter Alex de Minaur en huitièmes de finale lundi. Le public de la Rod Laver Arena devrait en grande partie pousser le joueur austra­lien mais le nonuple vain­queur de l’Open d’Australie n’est pas inquiet.

« C’est toujours un sacré défi de jouer contre un Australien ici, à Melbourne. Je suis sûr que l’at­mo­sphère sera élec­trique et qu’il aura beau­coup de soutien, ça l’ai­dera à être encore plus motivé pour gagner le match. Mais j’ai déjà vécu ce genre d’ex­pé­riences, j’ai joué contre Lleyton Hewitt ici et contre d’autres Australiens donc je sais à quoi m’at­tendre. Je pense qu’on ne connait pas trop le jeu de l’autre, mais on se connait quand même un peu, on est tous les deux dans le circuit depuis quelques années. Je l’ai vu joué à de nombreuses reprises, je sais qu’il joue bien. On verra ce qu’il se passe ! »