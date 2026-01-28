Qualifié de manière assez mira­cu­leuse en demi‐finales de l’Open d’Australie, suite à la bles­sure et l’abandon de Lorenzo Musetti alors qu’il était mené deux manches à rien, Novak Djokovic a humble­ment reconnu qu’il aurait sans doute perdu ce match et que l’Italien était de loin le meilleur joueur.

De passage en confé­rence de presse d’après match où il s’est exprimé sur de nombreux sujets, le Serbe a quelque peu recadré un jour­na­liste qui l’in­ter­ro­geait sur sa posi­tion actuelle de « chas­seur » derrière Carlos Alcaraz et Jannik, tout en faisant un lien avec ce qu’il avait connu au début de sa carrière avec Roger Federer et Rafael Nadal. Extraits.

Q. Au début de votre carrière, lorsque vous pour­sui­viez Roger et Rafa pour remporter des titres, et main­te­nant, à la fin de votre carrière, vous pour­suivez Jannik et Carlos.

NOVAK DJOKOVIC : Je suis à la pour­suite de Jannik et Carlos ? Dans quel sens ?

Q. En termes de titres du Grand Chelem remportés à l’heure actuelle.

NOVAK DJOKOVIC : Donc je suis toujours celui qui pour­suit et je ne suis jamais pour­suivi ?

Q. Entre‐temps, vous avez remporté 24 titres du Grand Chelem.

NOVAK DJOKOVIC : Merci. Ça vaut la peine d’être dit, n’est‐ce pas ?

Q. Désolé. J’aurais dû…

NOVAK DJOKOVIC : Pas de souci.

Q. Ce que je veux dire, c’est : est‐il possible de comparer ce que vous ressen­tiez au début, lorsque vous pour­sui­viez Rafa et Roger, à ce que vous ressentez aujourd’hui, alors que Carlos et Jannik se sont partagé les derniers Grands Chelems ?

NOVAK DJOKOVIC : Eh bien, je trouve un peu irres­pec­tueux que vous passiez sous silence ce qui s’est passé entre les deux, à savoir la période où j’ai commencé à rattraper, comme vous dites, Rafa et Roger, et main­te­nant où je rattrape Carlos et Jannik, et il y a proba­ble­ment une période d’en­viron 15 ans entre les deux où je domi­nais les tour­nois du Grand Chelem. Je pense donc qu’il est impor­tant de mettre cela en pers­pec­tive. Pour être honnête, je n’ai pas l’im­pres­sion d’être à la pour­suite de quelqu’un.