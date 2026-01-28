Qualifié de manière assez miraculeuse en demi‐finales de l’Open d’Australie, suite à la blessure et l’abandon de Lorenzo Musetti alors qu’il était mené deux manches à rien, Novak Djokovic a humblement reconnu qu’il aurait sans doute perdu ce match et que l’Italien était de loin le meilleur joueur.
De passage en conférence de presse d’après match où il s’est exprimé sur de nombreux sujets, le Serbe a quelque peu recadré un journaliste qui l’interrogeait sur sa position actuelle de « chasseur » derrière Carlos Alcaraz et Jannik, tout en faisant un lien avec ce qu’il avait connu au début de sa carrière avec Roger Federer et Rafael Nadal. Extraits.
Q. Au début de votre carrière, lorsque vous poursuiviez Roger et Rafa pour remporter des titres, et maintenant, à la fin de votre carrière, vous poursuivez Jannik et Carlos.
NOVAK DJOKOVIC : Je suis à la poursuite de Jannik et Carlos ? Dans quel sens ?
Q. En termes de titres du Grand Chelem remportés à l’heure actuelle.
NOVAK DJOKOVIC : Donc je suis toujours celui qui poursuit et je ne suis jamais poursuivi ?
Q. Entre‐temps, vous avez remporté 24 titres du Grand Chelem.
NOVAK DJOKOVIC : Merci. Ça vaut la peine d’être dit, n’est‐ce pas ?
Q. Désolé. J’aurais dû…
NOVAK DJOKOVIC : Pas de souci.
Q. Ce que je veux dire, c’est : est‐il possible de comparer ce que vous ressentiez au début, lorsque vous poursuiviez Rafa et Roger, à ce que vous ressentez aujourd’hui, alors que Carlos et Jannik se sont partagé les derniers Grands Chelems ?
NOVAK DJOKOVIC : Eh bien, je trouve un peu irrespectueux que vous passiez sous silence ce qui s’est passé entre les deux, à savoir la période où j’ai commencé à rattraper, comme vous dites, Rafa et Roger, et maintenant où je rattrape Carlos et Jannik, et il y a probablement une période d’environ 15 ans entre les deux où je dominais les tournois du Grand Chelem. Je pense donc qu’il est important de mettre cela en perspective. Pour être honnête, je n’ai pas l’impression d’être à la poursuite de quelqu’un.
Publié le mercredi 28 janvier 2026 à 15:55