Si Novak Djokovic est bien le recordman du nombre de titres à l’Open d’Australie avec 10 sacres au comp­teur, l’his­toire entre le Serbe et Melbourne n’a toute­fois pas toujours été magnifique.

En 2022, Djokovic avait été expulsé du pays parce qu’il n’était pas vacciné au COVID‐19, et n’avait donc pas pu parti­ciper au pres­ti­gieux tournoi Australien.

Hier, après plusieurs matchs d’ex­hi­bi­tion sur la Rod Laver Arena, le numéro 1 mondial a discuté avec Nick Kyrgios pour le compte du podcast de son ami Australien. L’occasion de revenir sur l’épi­sode trou­blant de 2022 pour Novak, et de remer­cier son ancien adver­saire en finale de Wimbledon.

« Tu as été l’un des rares joueur du circuit à utiliser ta renommée et ta voix pour me soutenir (lors de l’ex­pul­sion, en 2022) et c’est quelque chose que je n’ou­blierai jamais. »

Un beau message de la part du Serbe.