Interrogé sur le chan­ge­ment de gouver­ne­ment en Australie, le numéro 1 mondial a évoqué l’idée de pouvoir revenir à l’Open d’Australie où il a gagné rien de moins que neuf titres du Grand Chelem.

« Je n’ai pas suivi les dernières élec­tions, et donc je ne sais pas ce que cela va changer. Après, il est clair que j’ai­merai revenir en Australie, c’est évident. On sait tout ce qu’il s’est passé. Il reste que c’est là‐bas que j’ai connu le plus de succès. C’est donc impor­tant pour moi de pouvoir peut‐être à nouveau y défendre mes chances dans l’avenir. »

De votre envoyé spécial à Roland‐Garros