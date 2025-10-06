Vainqueur lors d’une finale face à Rafael Nadal qui restera dans les mémoires de tous les fans, Novak est revenu sur cette finale dernièrement lors d’un podcast et le moins que l’on puisse dire c’est que ce souvenir est inscrit dans sa mémoire.
« C’était dur avec Nadal et nous nous sommes assis sur la chaise pendant la cérémonie. Quand je suis allé dans les vestiaires, j’avais du sang partout sur mes chaussettes, c’était physique. Nous nous sommes poussés à nos limites »
