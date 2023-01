La bles­sure à l’ischio‐jambier gauche de Novak Djokovic fait couler beau­coup d’encre. Comme cette fameuse déchi­rure aux abdo­mi­naux lors de l’Open d’Australie 2021 qu’il avait fina­le­ment remporté.

Andy Roddick et Todd Woodbridge ont estimé que le Serbe en faisait trop, notam­ment lors de son 3e tour contre Grigor Dimitrov où il a semblé souf­frir à cette cuisse gauche strappée malgré sa victoire en trois sets.

Après sa victoire écra­sante sur Alex de Minaur ce lundi en huitièmes de finale où il n’a rien senti d’alar­mant, Nole, irrité, a répondu de manière très ferme aux scep­tiques dans des propos relayés par le jour­na­liste serbe Sasa Ozmo sur Tennis Majors. Et on devine assez aisé­ment la compa­raison avec Rafael Nadal…

« Que ces gens conti­nuent de douter ! Seules mes bles­sures sont remises en ques­tion. Quand d’autres joueurs sont blessés, et vous savez de qui je parle, ce sont eux les victimes, mais quand c’est moi, je fais semblant. C’est très inté­res­sant… Je n’ai pas l’im­pres­sion de devoir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je ne suis pas vrai­ment inté­ressé par ce que les gens pensent et disent à ce stade. Autour de moi, il y a un récit radi­ca­le­ment diffé­rent de celui des autres joueurs de tennis, mais cela ne fait rien d’autre que me donner de la force, me motive encore plus pour essayer d’être le meilleur de l’his­toire. Je les remercie donc pour cela. »

Le message est passé !