Comment Novak Djokovic arrive‐t‐il à jouer blessé ? C’est la ques­tion qui a été posée au prin­cipal inté­ressée en confé­rence de presse, après sa victoire en trois sets durant laquelle il a souvent paru gêné par son ischio‐jambier gauche, malgré son excellent niveau pendant plus de trois heures de jeu contre Grigor Dimitrov.

« J’arrive souvent à bien démarrer la rencontre et ensuite, au fur et à mesure de la rencontre et de mes mouve­ments, ça s’empire. Je mets de la crème chauf­fante et ça aide un peu. Quand l’effet s’es­tompe, je recom­mence. C’est un peu comme des montagnes russes pour être honnête, ça me demande beau­coup d’énergie, physi­que­ment et menta­le­ment, mais c’est comme ça, c’est le sport et il faut accepter les circons­tances dans lesquelles on joue. Je suis déjà très chan­ceux de pouvoir jouer. Avant le début du tournoi, c’était dans un tel état que je n’étais même pas sûr de pouvoir parti­ciper. Mais je suis toujours là et je m’ac­croche », a répondu le Serbe, qui reviendra sans doute strappée à la cuisse gauche pour son huitième de finale contre Alex de Minaur lundi.