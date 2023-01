Soulagé et tout sourire lors de son passage en confé­rence de presse ce dimanche après son 10e titre glané à l’Open d’Australie, Novak Djokovic est notam­ment revenu sur cette fameuse bles­sure à la jambe gauche contractée lors du tournoi d’Adélaïde quelques jours avant le début du tournoi.

« Oui, ces dernières semaines ont été compli­quées, mais je me sens juste fier et heureux pour le moment. Quand je me suis dirigé vers mon box, je me suis effondré émotion­nel­le­ment. J’ai fondu en larmes, avec ma mère et mon frère qui étaient présents. Je ne m’étais pas auto­risé à me laisser distraire par autre chose que ce qui se passait sur le court jusqu’à présent, pas même par ma bles­sure, je suis simple­ment resté concentré sur mon jeu et ça m’a demandé une grande énergie mentale. Si je retourne deux semaines et demie en arrière, je ne pensais pas avoir de chance de gagner ce tournoi de cette manière, en étant blessé (à la cuisse gauche). »