Lors de sa conférence qui a été très « touffue », Novak comme à son habitude a pris le temps de répondre longuement aux journalistes. C’est un exercice qu’il apprécie. Au sujet de la domination d’Alcaraz et Sinner, Nole n’est pas résigné loin de là…
« Bien sûr, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz jouent actuellement à un niveau différent de tout le monde. C’est un fait. Mais cela ne veut pas dire que les autres n’ont aucune chance. Personnellement j’ai toujours mes chances, surtout ici. On me demande souvent quand viendra la fin pour moi, mais je ne veux pas en parler ni y penser pour l’instant, je suis ici, je joue. Quand ce moment arrivera et deviendra clair dans ma tête, on pourra parler de tournée d’adieu. Mais pour l’instant, je suis encore 4e mondial, je joue toujours au plus haut niveau, et je ne vois aucune raison d’attirer l’attention sur ce débat »
Publié le samedi 17 janvier 2026 à 12:08