Djokovic : « Sinner et Alcaraz jouent actuel­le­ment à un niveau diffé­rent de tout le monde. C’est un fait. Mais cela ne veut pas dire que les autres n’ont aucune chance. Personnellement j’ai toujours mes chances, surtout ici »

Lors de sa confé­rence qui a été très « touffue », Novak comme à son habi­tude a pris le temps de répondre longue­ment aux jour­na­listes. C’est un exer­cice qu’il apprécie. Au sujet de la domi­na­tion d’Alcaraz et Sinner, Nole n’est pas résigné loin de là…

« Bien sûr, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz jouent actuel­le­ment à un niveau diffé­rent de tout le monde. C’est un fait. Mais cela ne veut pas dire que les autres n’ont aucune chance. Personnellement j’ai toujours mes chances, surtout ici. On me demande souvent quand viendra la fin pour moi, mais je ne veux pas en parler ni y penser pour l’ins­tant, je suis ici, je joue. Quand ce moment arri­vera et deviendra clair dans ma tête, on pourra parler de tournée d’adieu. Mais pour l’ins­tant, je suis encore 4e mondial, je joue toujours au plus haut niveau, et je ne vois aucune raison d’at­tirer l’at­ten­tion sur ce débat »

Publié le samedi 17 janvier 2026 à 12:08

