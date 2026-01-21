AccueilOpen d'AustralieDjokovic sur Federer : "L'autre jour, nous avons tous été surpris qu'il...
Open d'Australie

Djokovic sur Federer : « L’autre jour, nous avons tous été surpris qu’il accepte ! »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

0

Six après sa dernière appa­ri­tion à Melbourne et trois ans et demi après avoir mis un terme à sa carrière, Roger Federer est revenu à l’Open d’Australie la semaine dernière pour faire ses adieux. 

Il a notam­ment joué un tie‐break face à Casper Ruud sur la Rod Laver et parti­cipé à un match en double aux côtés d’Andre Agassi, sous les yeux de Novak Djokovic, aux premières loges pour assister au spectacle. 

Dans des propos relayés par Sportklub après sa quali­fi­ca­tion pour le deuxième tour, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem n’a pas tari d’éloges à l’égard de son ancien rival, dont il a beau­coup apprécié le retour sur le court. 

« Je n’ai revu Roger ni avant ni après nos adieux. Je l’ai observé un peu à l’en­traî­ne­ment l’autre jour, depuis le bord du court, car c’était une occa­sion unique pour nous tous de le voir s’en­traîner avec Casper Ruud. Nous avons tous été surpris qu’il accepte de faire une heure d’en­traî­ne­ment sur le court central, et il a très bien joué ; c’était vrai­ment agréable de le voir jouer en direct. Nous savons tous qu’il est proba­ble­ment le joueur le plus talen­tueux et le plus élégant de tous les temps. Chacun de ses coups est une véri­table symphonie, et tech­ni­que­ment, sa façon de tout faire, sa manière de se déplacer… Et main­te­nant qu’il est à la retraite, il reste fantastique. »

Publié le mercredi 21 janvier 2026 à 13:53

Article précédent
Carlos Alcaraz sur la tenue contro­versée de Naomi Osaka : « Je ne suis pas du genre à prendre autant de risques mais je pense que c’est quelque chose de très positif pour le monde du tennis »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.