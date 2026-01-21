Six après sa dernière apparition à Melbourne et trois ans et demi après avoir mis un terme à sa carrière, Roger Federer est revenu à l’Open d’Australie la semaine dernière pour faire ses adieux.
Il a notamment joué un tie‐break face à Casper Ruud sur la Rod Laver et participé à un match en double aux côtés d’Andre Agassi, sous les yeux de Novak Djokovic, aux premières loges pour assister au spectacle.
Dans des propos relayés par Sportklub après sa qualification pour le deuxième tour, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem n’a pas tari d’éloges à l’égard de son ancien rival, dont il a beaucoup apprécié le retour sur le court.
« Je n’ai revu Roger ni avant ni après nos adieux. Je l’ai observé un peu à l’entraînement l’autre jour, depuis le bord du court, car c’était une occasion unique pour nous tous de le voir s’entraîner avec Casper Ruud. Nous avons tous été surpris qu’il accepte de faire une heure d’entraînement sur le court central, et il a très bien joué ; c’était vraiment agréable de le voir jouer en direct. Nous savons tous qu’il est probablement le joueur le plus talentueux et le plus élégant de tous les temps. Chacun de ses coups est une véritable symphonie, et techniquement, sa façon de tout faire, sa manière de se déplacer… Et maintenant qu’il est à la retraite, il reste fantastique. »
Publié le mercredi 21 janvier 2026 à 13:53