L’Open d’Australie innove et main­te­nant les fans ne sont pas obligés d’at­tendre le chan­ge­ment de côté pour aller retrouver leur siège dans les tribunes. Une nouvelle « règle » que même le numéro 1 mondial ne connais­sait pas.

« Je n’étais pas au courant de cette nouvelle poli­tique ou de cette nouvelle règle. Je comprends que l’ob­jectif est d’amé­liorer l’ex­pé­rience des suppor­ters, n’est‐ce pas ? Nous jouons pour les fans. Nous voulons que les fans vivent une expé­rience formi­dable et passion­nante sur le terrain. Tiafoe, par exemple, est l’un des joueurs qui a dit que nous devrions laisser les gens, comme dans d’autres sports, marcher et parler libre­ment pendant les matchs. C’est diffi­cile, je dois le dire. Je comprends cela et je le soutiens dans une certaine mesure, mais en même temps, tout au long de ma carrière, toute ma vie, j’ai été habitué à une certaine forme d’at­mo­sphère. Quand ça change, ça vous perturbe, ça vous distrait un peu. Aujourd’hui, nous avons perdu pas mal de temps lors­qu’ils lais­saient les gens entrer pour s’as­seoir, même s’il ne s’agis­sait pas d’un chan­ge­ment. Mon adver­saire atten­dait qu’ils s’as­soient. Ça traî­nait beau­coup. je ne sais pas si c’est vrai­ment la meilleure règle, mais je comprends que du point de vue du tournoi et des fans, c’est proba­ble­ment mieux parce qu’ils ne veulent pas attendre. Ils veulent venir et profiter de chaque point »