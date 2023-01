Forcément inter­rogé sur la polé­mique entou­rant son père, Srdjan, qui a été aperçu et filmé dans une mani­fes­ta­tion pro‐russe devant la Rod Laver Arena aux côtés de bande­roles et de drapeaux à l’ef­figie de la Russie et de Vladimir Poutine, Novak Djokovic a tenu à prendre la défense de son paternel en assu­rant qu’il avait seule­ment l’at­ten­tion de saluer les suppor­ters serbes et non de se mêler à des fana­tiques russes et encore moins de soutenir la guerre.

« Ce n’était pas agréable de ne pas l’avoir dans le box durant la demi‐finale. J’espère qu’il sera là pour la finale. Mon père est allé voir les fans après chaque match pour les remer­cier, discuter et prendre des photos. Il y avait beau­coup de drapeaux serbes, il n’a pas vu les drapeaux russes. Mais tout est parti d’une mauvaise traduc­tion dans certains médias de ses paroles (Srdjan Djokovic aurait en fait dit : « À bientôt » au lieu de « Longue vie aux Russes », ndlr). C’est regret­table que la mauvaise inter­pré­ta­tion de ce qui s’est passé ait pris une telle ampleur. Notre famille a vécu des guerres, on sait à quel point elles sont dévas­ta­trices, nous ne serons jamais pro‐guerre. »