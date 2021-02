Novak Djokovic ne veut pas éteindre l’in­cen­die. Après avoir avoué, à l’is­sue de sa vic­toire étri­quée face à Taylor Fritz au troi­sième tour, qu’il souf­frait bien d’une déchi­rure mus­cu­laire abdo­mi­nale, le numé­ro 1 mon­dial a cette fois refu­sé d’en dire plus. Vainqueur en quatre sets de Milos Raonic où il est appa­ru ban­dé mais pas spé­cia­le­ment gêné, Nole est res­té mys­té­rieux concer­nant cette bles­sure en confé­rence de presse d’a­près match, entre­te­nant au pas­sage les théo­ries du complot.

« J’ai pas­sé une IRM, je sais ce que j’ai mais je ne veux pas en par­ler main­te­nant. Je ne vous dirai rien. Vous devez me com­prendre, les gars (ndlr : les jour­na­listes). Je n’ai pas envie de spé­cu­ler sur le sujet. Si ça avait été un autre tour­noi qu’un Grand Chelem, à coup sûr, je me serai reti­ré. Mais c’est un Grand Chelem et cela a énor­mé­ment d’im­por­tance pour moi à ce moment de ma car­rière. Je veux me don­ner toutes les chances de récu­pé­rer, de pou­voir entrer sur le court. »