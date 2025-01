Quelques secondes après sa victoire face à Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’Open d’Australie ce mardi, Novak Djokovic s’est empressé d’aller célé­brer avec Andy Murray, son nouveau coach. Une image forte et qui a forcé­ment fait le tour des réseaux sociaux.

Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse d’après match, le Serbe a expliqué ce geste d’af­fec­tion et de respect.

« J’ai eu envie de le faire à la fin du match. Je me sens de plus en plus connecté à Andy chaque jour. Nous sommes confrontés à des défis tous les jours. Les gens ne le voient pas, c’est évident. Nous essayons de tirer le meilleur parti de chaque jour et de grandir ensemble. Il s’est engagé autant que possible dans ma carrière et dans ce tournoi. Donc c’était une sorte de geste d’ap­pré­cia­tion, de respect pour lui, et le fait qu’il soit là, et qu’il n’ait pas besoin de l’être. Il a accepté de travailler avec moi. Il m’ap­porte tout son soutien, à moi et à toute l’équipe, et il essaie de faire en sorte que ça marche. C’était une grande victoire pour nous tous, y compris Andy et moi, pour notre rela­tion. C’est pour ça que je suis allé le voir, parce que je suis très recon­nais­sant qu’il soit là. »