Après deux premiers tours pous­sifs où il a à chaque fois lâché un set, Novak Djokovic n’a pas caché une certaine méfiance en confé­rence de presse avant d’af­fronter Tomas Etcheverry (32e), ce vendredi au 3e tour de l’Open d’Australie.

« Non, je ne l’ai pas vu jouer, mais il a battu Monfils et Murray assez confor­ta­ble­ment dans les deux cas. Je vais faire mes devoirs et voir comment il a joué ces matchs. Oui, ses résul­tats sont vrai­ment impres­sion­nants. Il est évident qu’il joue peut‐être le tennis de sa vie sur dur. Tomas est un type formi­dable. Je m’en­tends très bien avec lui et son équipe. Il est évident que sur le court, nous serons des adver­saires. Nous voulons tous les deux gagner. Je vais essayer d’ap­prendre des matches précé­dents. Mais je pense que son niveau de tennis sur le dur s’est beau­coup amélioré. Les résul­tats en témoignent. Je dois être très, très préparé et prêt pour cela. »