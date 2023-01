Après avoir inter­rompu son entraî­ne­ment du jour avec Daniil Medvedev au bout d’une demi‐heure alors cela devait norma­le­ment durer 1h15 à cause d’une gêne ressentie aux ischios‐jambiers, Novak Djokovic s’est voulu rassu­rant quelques minutes plus tard même s’il a reconnu que c’était bien la même bles­sure que sur le tournoi précédent.

« C’est l’ischio‐jambier, le même que celui avec lequel j’ai eu des problèmes la semaine dernière à Adélaïde. Je l’ai juste senti un peu, il s’est raidi : je ne voulais pas prendre de risques et aggraver la situa­tion. Nous avons joué un set, je me suis excusé auprès de Daniil et il a été compré­hensif, je voulais juste éviter toute frayeur majeure avant le tournoi. »