Accueilli presque en héros depuis son arrivée sur le sol austra­lien en ce début de saison 2023, on a presque dû mal à croire que Novak Djokovic était il y a à peine un an consi­déré comme un person­nage dange­reux par le gouver­ne­ment austra­lien qui n’a pas hésité à l’ex­pulser du territoire.

Revenant sur cet épisode regret­table et tota­le­ment dispro­por­tionné, le Serbe a reconnu dans les colonnes de Nine qu’il en était ressorti parti­cu­liè­re­ment affecté.

« Tout d’un coup, je suis devenu le méchant du monde, ce qui est évidem­ment une posi­tion terrible pour un athlète. Je suis ensuite resté plusieurs semaines à la maison et je n’ai pas beau­coup voyagé. J’espérais juste que la situa­tion se calme­rait, ce qui a été le cas, mais les traces sont restées. Cela m’a suivi pendant plusieurs mois et je ne savais pas que cela allait affecter mon jeu et ma façon de jouer. Ce n’était pas facile pour moi menta­le­ment de me regrouper et de recom­mencer. Les traces de ce qui se passait, je pouvais encore les ressentir. À chaque confé­rence de presse, on me posait au moins une ou deux ques­tions sur l’Australie et ce qui s’était passé. Même si je voulais passer à autre chose, les gens me le rappelaient. »