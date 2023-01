Janvier 2022. Nous écri­vions « Rafael Nadal, the GOAT » après l’in­croyable sacre de l’Espagnol à l’Open d’Australie, que Novak Djokovic n’avait pas pu jouer pour les raisons que l’on connaît tous. Chacun se fera son propre avis sur ce fameux débat mais un an plus tard, le Serbe rejoint son rival au sommet du tennis mondial avec un 22e titre du Grand Chelem. Gigantesque.

« S’il y a bien un qui peut inquiéter Novak Djokovic, c’est Stefanos Tsitsipas ». Cette affir­ma­tion a beau­coup été prononcée par les obser­va­teurs ces derniers jours et elle n’est même pas fausse. C’est dire le niveau et la domi­na­tion de Nole.

Djokovic connais­sait un départ idéal dans cette finale. Libéré de son gros bandage à la cuisse gauche qu’il portait depuis le début du tournoi, le Serbe réali­sait un premier set de très haut niveau, dans la lignée de ses précé­dentes perfor­mances. Serein sur ses mises en jeu, Nole mettait la pres­sion d’entrée à son adver­saire sur son service. Tsitsipas avait concédé un bon nombre de balles de break sur cette quin­zaine et en avait sauvé beau­coup. Mais il avait en face de lui le meilleur relan­ceur du monde qui bouclait cette première manche avec une grande maîtrise.

Mené, Tsitsipas faisait preuve de plus d’agres­si­vité pour enfin inquiéter Djokovic. Tendu et plus passif, ce dernier faisait plus de fautes et devait même sauver une balle de set à 4–5. Pas assez entre­pre­nant dans les points impor­tants, le Grec n’en profi­tait pas alors qu’il semblait pouvoir faire encore plus mal à Djokovic. Alors que Nole montrait de vrais signes de tension, Tsitsipas se liqué­fiait dans un tie‐break étrange avec 5 fautes directes dont 4 en coup droit.

Le troi­sième set était égale­ment accroché et Djokovic se montrait, une fois n’est pas coutume, le plus solide. Breaké d’en­trée, le natif de Belgrade reve­nait sans attendre. La partie se réglait dans un nouveau tie‐break que le maître des lieux gérait avec brio.

Novak Djokovic s’im­po­sait 6–3, 7–6(4), 7–6(5) en 2h56 de jeu et rempor­tait un 10e Open d’Australie en autant de finales dispu­tées à Melbourne. Il repre­nait sa place de numéro 1 mondial à 35 ans. Stefanos Tsitsipas perdait lui sa deuxième finale de Grand Chelem contre le Serbe après Roland‐Garros 2021.