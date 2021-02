Novaj Djokovic est un homme heu­reux. Et il a de quoi, après avoir rem­por­té ce dimanche son 9ème titre à l’Open d’Australie, et le 18ème Grand Chelem de sa car­rière. Une vic­toire qui le rap­proche encore un peu plus ud record abso­lu de Federer et Nadal (20 Majeurs) qui n’au­ra cer­tai­ne­ment pas été simple à aller cher­cher pour le « Djoker ». Entre polé­miques, bles­sures et remise en ques­tion, le numé­ro un mon­dial aura navi­gué en eaux troubles jus­qu’à cette sor­tie en apo­théose, comme il le détaille aux jour­na­listes pour sa der­nière confé­rence de presse du Grand Chelem australien.

« Je m’en rap­pel­le­rai comme d’une très bonne expé­rience et d’un voyage unique (en Australie, ndlr), à par­tir duquel je vais reti­rer beau­coup de choses posi­tives. J’ai appris beau­coup de choses sur moi‐même et sur tout ce qui se pas­sait au cours des 5–6 der­nières semaines. Mais je pense sur­tout que tout ce qui m’est arri­vé sur et en dehors du ter­rain rend cette vic­toire encore plus belle et encore plus douce. »

Avant de reve­nir plus en détails sur ce qu’il pen­sait de la der­nière polé­mique concer­nant sa bles­sure aux abdo­mi­naux : « Des gens ont dou­té de moi depuis tou­jours et conti­nue­ront à le faire quoi qu’il arrive. Je ne pense pas que tout le monde par­tage l’o­pi­nion de quelques indi­vi­dus, mais il y a des gens qui dou­te­ront tou­jours de vous, ils remet­tront tou­jours en doute ce que je dis ou ce que je fais, et ça me va, j’ai juste accep­té le fait que je ne pour­rais jamais plaire à tout le monde ou être le joueur pré­fé­ré de tout le monde. Bien sûr que cela me frustre, j’ai des sen­ti­ments comme tout le monde, je n’ap­pré­cie pas d’être ain­si jugé et cri­ti­qué aus­si injus­te­ment mais en même temps j’ac­cepte le fait que cha­cun puisse expri­mer son opi­nion. »