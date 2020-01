Novak Djokovic sait, comme tous les fans de Roger Federer, que c’est bien sa réaction à 1-4 0-40 qui a fait basculer le match dans une autre dimension : « Avant le match, mon team m’avait bien averti de ne pas trop le regarder, je veux dire par là d’essayer de savoir s’il bougeait bien etc..Pourtant c’est quand même ce que j’ai fait. Cela explique mon début de match et surtout le fait que j’ai été mené 4-1 0-40. Heureusement mon service m’a sorti de cet état. Une fois le premier set remporté, je me suis vraiment détendu et cela a commencé à être plus facile. Je sentais bien la balle, et je jouais avec une vraie maîtrise. »