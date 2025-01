Interrogé sur la suite de la saison, le Serbe a décidé de rester positif malgré sa décep­tion. Ses mots confirment qu’il n’est pas entrain de faire sa tournée d’adieux, bien au contraire.

Concernant cette bles­sure, il va main­te­nant rentrer dans un processus pour parvenir à soigner ce pépin physique.

« Je dois examiner cette bles­sure plus en détail. Vous savez, quand je rentrerai chez moi en Europe, je réunirai l’équipe médi­cale et mes physio­thé­ra­peutes et j’es­saierai de comprendre ce que nous pouvons faire et la manière la plus rapide de récu­pérer et de revenir sur la bonne voie. J’ai réussi à récu­pérer rapi­de­ment dans le passé. Cela dépend simple­ment du muscle et de la façon dont il réagit au trai­te­ment. C’est vrai que je me suis beau­coup blessé ces dernières années. Je ne sais pas exac­te­ment pourquoi. »