Nous n’en sommes qu’aux quarts de finale et cette affiche a tout du pres­tige d’une finale de Majeur. Pourtant, à pre­mière vue, dif­fi­cile de trou­ver plus dés­équi­li­bré entre deux cadors du cir­cuit ATP. D’un côté, le Serbe Novak Djokovic, numé­ro 1 mon­dial incon­tes­té, 17 titres du Grand Chelem. Et de l’autre l’Allemand Alexander Zverev, 7ème joueur mon­dial… Et une seule finale de Grand Chelem, per­due face à Dominic Thiem en sep­tembre der­nier à New‐York.

Mais quand on sait que cette fameuse finale date d’il y a seule­ment quelques mois à l’US Open 2020, et que « Sascha » avait éga­le­ment sor­ti sa meilleure per­for­mance à Melbourne en 2020 (demi‐finales face à Thiem), cela change la donne. L’Allemand semble véri­ta­ble­ment avoir pas­sé un cap l’an­née der­nière et il ne lui manque plus qu’à sou­le­ver l’un des quatre Majeurs pour le confir­mer. Sans comp­ter qu’il l’a déjà fait, au Masters de Londres 2018 en triom­phant en finale de… Djokovic. L’une de ses deux seules vic­toires (sur sept confron­ta­tions) face au « Djoker », mais qui devrait l’ins­pi­rer ce mardi.

Car de l’autre côté, « Nole » n’est pas fran­che­ment au mieux. Arrivé dans son jar­din avec des cer­ti­tudes après une ATP Cup convain­cante (avec entres autres une vic­toire accro­chée face à ce même Zverev), il est pas­sé tout près de la sor­tie dès le troi­sième tour après une bles­sure aux abdo­mi­naux face à Taylor Fritz. Finalement suf­fi­sam­ment remis pour enchaî­ner contre Milos Raonic au tour pré­cé­dent, le Serbe a déjà lâché quatre manches en autant de ren­contres. Une rare­té qui témoigne d’une fébri­li­té évi­dente, sem­blable à celle par­fois déjà visible en 2020, et que son futur adver­saire devra exploi­ter s’il veut espé­rer l’emporter.

Néanmoins, Djokovic pour­ra s’ap­puyer sur son avan­tage psy­cho­lo­gique face à l’Allemand (cinq vic­toires en sept matchs dont une démons­tra­tion lors de leur der­nier duel en Grand Chelem, à Roland‐Garros) et sa for­mi­dable rési­lience. Il y a en effet peu de chance que le temps supé­rieur pas­sé sur le court soit un réel désa­van­tage pour lui. Mais d’un autre côté, Zverev va de mieux en mieux après une entrée en matière dif­fi­cile et semble défi­ni­ti­ve­ment lan­cé dans son tour­noi (seule­ment une petite manche concé­dée face à Giron au pre­mier tour). Une chose est sûre, le match risque d’être accro­ché. Notre pro­nos­tic : vic­toire de Djokovic en 5 sets.

Rendez‐vous ce mar­di matin, en pleine night ses­sion aus­tra­lienne (après la ren­contre entre Serena Williams et Simona Halep à 9h, heure fran­çaise) pour suivre ce match tant attendu.