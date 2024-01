Passée à côté de son 8ème de finale, Océane Dodin s’est exprimée auprès de nos confrères de l’Equipe présents en Australie. Interrogée sur le fait qu’elle a quelque peu passer des nerfs sur son petit ami présent dans sa box, elle a eu cette réponse pleine de sincérité.

« Même sur les matches d’avant, mais c’est vrai que là, c’était encore plus le cas. J’avais envie de bien faire, j’avais très bien joué depuis le début du tournoi. Je m’at­ten­dais à faire un bon match, plutôt à bien jouer et défendre mes chances. Ça ne s’est pas passé… Et faut bien se défouler sur quel­qu’un. Lui, ne pouvait rien faire. Et encore, j’ai été soft, je suis restée calme. (Rires.) »