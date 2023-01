Donna Vekic revit !

Après deux ans de galère suite à une opéra­tion du genou en janvier 2021, la pétillante croate de 26 ans s’est quali­fiée pour les huitièmes de finale de l’Open d’Australie. Opposée ce lundi à la prodige tchèque, Linda Fruhvirtova (17 ans), celle qui est enfin de retour à son meilleur niveau a déclaré dans une inter­view pour Tennis Majors qu’elle esti­mait pour la première fois de sa carrière être capable de décro­cher le Graal.

« J’apprécie de plus en plus la vie sur le circuit. Peut‐être à cause des diffi­cultés que j’ai eues avec les bles­sures, main­te­nant je peux encore plus appré­cier quand j’ai l’op­por­tu­nité de jouer, en parti­cu­lier dans les plus grands stades des plus grands tour­nois. C’est encore mieux quand je gagne, bien sûr. J’ai un objectif clair dans ma tête, le tennis me comble et je me suis entiè­re­ment consacré à l’at­teinte de cet objectif. L’objectif de chaque joueur est de remporter un titre du Grand Chelem, mais la diffé­rence main­te­nant est que je crois vrai­ment que je peux le faire, pour la première fois de ma vie. »