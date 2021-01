La situation des joueurs qui ne pourront pas s’entraîner est donc très différente de celle de deux qui iront taper la balle pendant deux heures à l’air libre. A cela il faut aussi rajouter les deux heures d’exercices physiques. Tennis Australia a bien compris cette situation et a décidé de réagir comme l’a explique Craig Tiley : « C’est une situation très difficile, nous devons tout faire pour rendre l’horizon aussi juste pour tous les joueurs, surtout pour ceux qui sont maintenant isolés. La principale raison pour laquelle nous les avons fait venir avant est d’avoir cette marge au cas où quelque chose comme ça se produirait. Au cas où quelqu’un serait positif, il aura encore 8 à 9 jours pour se préparer à l’événement. Nous allons nous concentrer sur le fait de laisser du matériel à tous les joueurs pour qu’ils puissent s’exercer correctement dans leurs salles, nous le ferons aujourd’hui, en plus de continuer à suivre de près la situation. L’objectif principal ne change pas : que tout le monde soit en bonne santé et que le virus ne devienne pas incontrôlable à l’intérieur de la bulle. Il faut aussi étudier comment tous les joueurs isolés feront leur entraînement ».