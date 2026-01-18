Bravo à Frank Ramella qui nous offre un beau docu­ment sur le site de l’Equipe. En effet, notre confrère est parvenu à joindre en Floride, Dusan Vemic qui est un proche de Novak. En 2025, il avait même accom­pagné le Serbe sur le tour en tant que coach de mai à juillet. Selon Dusan, Djokovic est loin d’être distancé, il est là pour performer.

« Avec lui, il faut toujours s’amé­liorer, aller de l’avant, gagner de l’ex­pé­rience quelles que soient les situa­tions. Et pour 2026, il est parti pour surmonter tous ces chal­lenges d’une manière encore meilleure que l’an passé. J’attends cette saison avec impa­tience et selon moi, il peut gagner trois tour­nois du Grand Chelem cette année » explique son ami.

Certains vont y avoir un peu de « provo­ca­tion » car il semble bien qu’il existe un vrai écart entre Sinner et Alcaraz surtout sur un Grand Chelem où il faut tenir 2 semaines sur des matchs en 5 sets. L’autre théorie est de se dire que Dusan a des infor­ma­tions exclu­sives qui attestent que le Serbe est en grande forme physique.

Programmé lundi face à Pedro Martinez, on va pouvoir juger de sa frai­cheur, cela nous donnera des indices pour sa quête d’un 25ème titre en Grand Chelem.





