Bravo à Frank Ramella qui nous offre un beau document sur le site de l’Equipe. En effet, notre confrère est parvenu à joindre en Floride, Dusan Vemic qui est un proche de Novak. En 2025, il avait même accompagné le Serbe sur le tour en tant que coach de mai à juillet. Selon Dusan, Djokovic est loin d’être distancé, il est là pour performer.
« Avec lui, il faut toujours s’améliorer, aller de l’avant, gagner de l’expérience quelles que soient les situations. Et pour 2026, il est parti pour surmonter tous ces challenges d’une manière encore meilleure que l’an passé. J’attends cette saison avec impatience et selon moi, il peut gagner trois tournois du Grand Chelem cette année » explique son ami.
Certains vont y avoir un peu de « provocation » car il semble bien qu’il existe un vrai écart entre Sinner et Alcaraz surtout sur un Grand Chelem où il faut tenir 2 semaines sur des matchs en 5 sets. L’autre théorie est de se dire que Dusan a des informations exclusives qui attestent que le Serbe est en grande forme physique.
Programmé lundi face à Pedro Martinez, on va pouvoir juger de sa fraicheur, cela nous donnera des indices pour sa quête d’un 25ème titre en Grand Chelem.
Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 18:55