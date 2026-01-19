Très proche du Serbe qu’il connait depuis long­temps, Dusan lui a rendu service l’an dernier en faisant une pige de Mai à Juillet. Interrogé par l’Equipe, il bien voulu s’ex­primer et analyser la situa­tion actuelle. Selon lui, tout est possible et il ne faut surtout pas enterrer le GOAT.

« Novak a déjà connu des moments diffi­ciles. Il a eu parfois des creux dans sa carrière, si on veut bien notam­ment se souvenir de 2018 où il était tombé au 22e rang mondial. Il avait 31 ans, on disait qu’il était trop vieux. Et il a connu de très grandes années après. Pour cette nouvelle ère, je ne pense pas qu’il ait beau­coup à s’oc­cuper de ses adver­saires. Il y a évidem­ment certaines tactiques à travailler, mais Novak se concentre sur « comment peut‐il donner le meilleur de lui‐même ». Il est sa meilleure chance pour le faire, sans penser aux autres. Être dans sa meilleure forme au moment précis lui donne les meilleures chances de battre son adver­saire, quelle que soit son identité »