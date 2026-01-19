Très proche du Serbe qu’il connait depuis longtemps, Dusan lui a rendu service l’an dernier en faisant une pige de Mai à Juillet. Interrogé par l’Equipe, il bien voulu s’exprimer et analyser la situation actuelle. Selon lui, tout est possible et il ne faut surtout pas enterrer le GOAT.
« Novak a déjà connu des moments difficiles. Il a eu parfois des creux dans sa carrière, si on veut bien notamment se souvenir de 2018 où il était tombé au 22e rang mondial. Il avait 31 ans, on disait qu’il était trop vieux. Et il a connu de très grandes années après. Pour cette nouvelle ère, je ne pense pas qu’il ait beaucoup à s’occuper de ses adversaires. Il y a évidemment certaines tactiques à travailler, mais Novak se concentre sur « comment peut‐il donner le meilleur de lui‐même ». Il est sa meilleure chance pour le faire, sans penser aux autres. Être dans sa meilleure forme au moment précis lui donne les meilleures chances de battre son adversaire, quelle que soit son identité »
Publié le lundi 19 janvier 2026 à 07:30