Si Aryna Sabalenka s’est montrée impériale depuis le début de l’Open d’Australie et lors de sa demi‐finale face à Elina Svitolina ce jeudi (6−2, 6–3), Elena Rybakina n’est pas en reste.
Impressionnante face à Jessica Pegula dans l’autre match du dernier carré à Melbourne (6−3, 7–6 en 1h40), la Kazakhstanaise, à l’instar de sa future adversaire en finale, n’a pas concédé le moindre set depuis le début du tournoi.
Une statistique assez rare pour deux joueuses finalistes en Grand Chelem, comme l’a rappelé un journaliste en conférence de presse d’après match. Extraits.
Q. Je voudrais vous féliciter pour le fait suivant, et vous demander de bien vouloir faire un commentaire. Ce fait remonte à Wimbledon 2008, lorsque les sœurs Williams ont été les dernières à ne pas perdre un seul set avant la finale. Aujourd’hui, c’est vous et votre future adversaire, Sabalenka, qui êtes dans cette situation. J’aimerais savoir ce que vous pensez de ces réalisations.
Elena Rybakina : Eh bien, c’est une belle statistique, c’est sûr. Je pense que pour moi, ce qui est important, c’est que j’ai commencé ce tournoi sans être peut‐être au meilleur de ma forme, mais que tout au long du tournoi, j’ai progressé et j’ai mieux joué à chaque match. Pour moi, c’est aussi une petite réussite de ne pas avoir perdu un seul set. Donc je pense que oui, nous avons fait du bon travail avec l’équipe, qui en fait, disons, n’était peut‐être pas au meilleur de sa forme, mais presque, et cela s’est produit ici en Australie, en Grand Chelem, et je joue la finale.
Publié le jeudi 29 janvier 2026 à 16:19