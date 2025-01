Le couple formé par Svitolina et Monfils est une vraie pépite pour les médias et les fans.

Hier, la journée d’Elina et de Gaël a été mémo­rable. S’exprimant chez nos confrères de l’Equipe, Elina explique comment une vraie énergie posi­tive s’est crée pour qu’ils parviennent presque en même temps à se quali­fier pour les 8ème de finale.

« Je suis très fière de moi et de Gaël car nous avons pas aban­donné, nous avons cru en notre jeu, nous avons cru que nous pouvions gagner. Dans la plupart des grands tour­nois, nous sommes ensemble. Et cela signifie beau­coup pour nous d’avoir quel­qu’un qui comprend ce que nous vivons. C’est un senti­ment très agréable pour moi person­nel­le­ment. C’est agréable de rentrer dans sa chambre et d’avoir une petite discus­sion sur les matches, sur ceux à venir. Lorsque nous rentrons à la maison, nous nous déta­chons complè­te­ment de tout cela. Nous profi­tons simple­ment de notre temps en famille, en tant que mère et père de notre fille.Oui, c’est vrai­ment un lien unique que nous avons. Je suis très heureuse de la façon dont nous gérons cela »