Brillamment quali­fiée pour les quarts de finale de l’Open d’Australie après une victoire auto­ri­taire contre Mirra Andreeva (6−2, 6–4), Elina Svitolina, d’ha­bi­tude très impli­quée et loquace au sujet de la guerre entre son pays, l’Ukraine, et la Russie, a décidé de ne pas polé­mi­quer suite aux propos assez viru­lents de sa compa­triote, Oleksandra Oliynykova, sur Aryna Sabalenka.

Pour rappel, l’ac­tuelle 92e mondial avait affirmé en début de tournoi qu’elle « avait l’impression de vivre à côté de gens dange­reux », en réfé­rence au soutien de la numéro 1 mondiale pour son président, Alexandre Loukachenko, parte­naire de premier plan de la Russie de Vladimir Poutine dans la guerre contre l’Ukraine.

Préférant éviter une suren­chère pour certai­ne­ment se foca­liser sur la suite de son tournoi, la femme de Gaël Monfils a soigneu­se­ment évité le sujet lors de son passage en confé­rence de presse d’après match. Extraits.

Q. Plus tôt dans la journée, Oleksandra Oliynykova a fait d’autres commen­taires sur la guerre et sur son mécon­ten­te­ment face aux impor­tantes campagnes publi­ci­taires d’Aryna Sabalenka. Avez‐vous un avis sur le fait que les joueuses russes et biélo­russes Avez‐vous un avis sur le fait que les joueuses russes et biélo­russes aient des contrats publi­ci­taires et conti­nuent à parti­ciper au circuit ?

ELINA SVITOLINA : Oh, eh bien, je n’ai rien à dire à ce sujet. En fait, je ne sais pas ce qu’elle a dit, donc je ne suis pas vrai­ment au courant.