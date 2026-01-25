Brillamment qualifiée pour les quarts de finale de l’Open d’Australie après une victoire autoritaire contre Mirra Andreeva (6−2, 6–4), Elina Svitolina, d’habitude très impliquée et loquace au sujet de la guerre entre son pays, l’Ukraine, et la Russie, a décidé de ne pas polémiquer suite aux propos assez virulents de sa compatriote, Oleksandra Oliynykova, sur Aryna Sabalenka.
Pour rappel, l’actuelle 92e mondial avait affirmé en début de tournoi qu’elle « avait l’impression de vivre à côté de gens dangereux », en référence au soutien de la numéro 1 mondiale pour son président, Alexandre Loukachenko, partenaire de premier plan de la Russie de Vladimir Poutine dans la guerre contre l’Ukraine.
Préférant éviter une surenchère pour certainement se focaliser sur la suite de son tournoi, la femme de Gaël Monfils a soigneusement évité le sujet lors de son passage en conférence de presse d’après match. Extraits.
Q. Plus tôt dans la journée, Oleksandra Oliynykova a fait d’autres commentaires sur la guerre et sur son mécontentement face aux importantes campagnes publicitaires d’Aryna Sabalenka. Avez‐vous un avis sur le fait que les joueuses russes et biélorusses Avez‐vous un avis sur le fait que les joueuses russes et biélorusses aient des contrats publicitaires et continuent à participer au circuit ?
ELINA SVITOLINA : Oh, eh bien, je n’ai rien à dire à ce sujet. En fait, je ne sais pas ce qu’elle a dit, donc je ne suis pas vraiment au courant.
Publié le dimanche 25 janvier 2026 à 16:16