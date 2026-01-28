Et si Elina Svitolina était face au plus grand défi de sa carrière ?
Opposée ce jeudi (à partir de 9h30, heure française) à la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, en demi‐finales de l’Open d’Australie, l’Ukrainienne a en effet l’opportunité de se qualifier pour la toute première fois de sa carrière en finale d’un tournoi du Grand Chelem.
Mais la tâche s’annonce évidemment immense face à une Biélorusse qu’elle n’a réussi à dominer qu’une seule fois en six confrontations, sur la terre battue de Strasbourg… en 2020.
Pas plus stressée que cela lors de son passage en conférence de presse après sa démonstration face à Coco Gauff en quarts de finale, la femme de Gaël Monfils s’est même permis de faire un peu d’humour.
« Eh bien, je ne suis pas sûre de pouvoir vous dire exactement ce que je vais faire (rires). Mais demain (mercredi), je prendrai le temps de discuter avec mon entraîneur de quelques aspects tactiques sur lesquels je dois travailler à l’entraînement. J’aurai aussi une journée pour récupérer physiquement. Même si le match a duré moins d’une heure, cela demande tout de même beaucoup d’énergie. Pour moi, ces deux choses seront donc prioritaires. Oui, c’est un grand défi, bien sûr, de jouer contre la numéro 1 mondiale. Bien sûr, ce n’est un secret pour personne qu’elle est une joueuse très puissante. J’ai regardé un peu son match aujourd’hui (mardi). Elle a très bien joué et je pense que sa puissance dans tous les aspects de son jeu est sa force. Oui, je pense qu’elle est très régulière depuis quelques années dans tout ce qu’elle fait sur le court. Je vais devoir m’y préparer, essayer de trouver les failles et les petites opportunités dans son jeu. Bien sûr, quand on joue contre les meilleures joueuses, il faut trouver ces petites opportunités et être prête à les saisir. »
