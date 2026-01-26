Si Gaël Monfils n’a pas quitté Melbourne après son élimination au premier tour de l’Open d’Australie, pour continuer de soutenir son épouse Elina Svitolina, qualifiée pour les quarts de finale, leur fille Skaï est elle restée à la maison en Europe.
Après sa nette victoire contre Mirra Andreeva en huitièmes de finale (6−2, 6–4), la 12e joueuse mondiale a eu quelques mots pour sa fille de trois ans.
« Elle sait que nous jouons au tennis et que c’est notre métier. Mais elle pense que tous les parents jouent au tennis à un niveau professionnel (sourire). Je pense qu’elle deviendra athlète un jour. Nous verrons comment elle évoluera. Si un jour on sera présents dans la box pour l’entraîner ? Peut‐être dans un autre sport. Je pense que ce serait trop de tennis pour nous (rires) », a plaisanté l’Ukrainienne.
Svitolina peut continuer de rêver à Melbourne où elle affrontera Cori Gauff mardi pour une place dans le dernier carré.
Svitolina after beating Mirra Andreeva to reach 14th Slam QF at Australian Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 25, 2026
“Your daughter Skaï is still young. She can’t be courtside. Will you include her in the celebration tonight?”
Elina : “She knows that we are playing tennis and we do that for work. But she thinks… pic.twitter.com/bkCXGdYfcC
Publié le lundi 26 janvier 2026 à 16:29