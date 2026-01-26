Si Gaël Monfils n’a pas quitté Melbourne après son élimi­na­tion au premier tour de l’Open d’Australie, pour conti­nuer de soutenir son épouse Elina Svitolina, quali­fiée pour les quarts de finale, leur fille Skaï est elle restée à la maison en Europe.

Après sa nette victoire contre Mirra Andreeva en huitièmes de finale (6−2, 6–4), la 12e joueuse mondiale a eu quelques mots pour sa fille de trois ans.

« Elle sait que nous jouons au tennis et que c’est notre métier. Mais elle pense que tous les parents jouent au tennis à un niveau profes­sionnel (sourire). Je pense qu’elle deviendra athlète un jour. Nous verrons comment elle évoluera. Si un jour on sera présents dans la box pour l’en­traîner ? Peut‐être dans un autre sport. Je pense que ce serait trop de tennis pour nous (rires) », a plai­santé l’Ukrainienne.

Svitolina peut conti­nuer de rêver à Melbourne où elle affron­tera Cori Gauff mardi pour une place dans le dernier carré.