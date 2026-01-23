S’il a a été éliminé dès le premier tour de l’Open d’Australie, Gaël Monfils poursuit son séjour à Melbourne aux côtés de sa femme, Elina Svitolina, qualifiée pour les huitièmes de finale.
La joueuse ukrainienne s’est imposée en deux sets face à la Russe Diana Shnaider (22e mondiale) ce vendredi au troisième tour : 7–6(4), 6–3, en 1h35 de jeu.
Une victoire importante pour Svitolina qui a pu se relâcher et retrouvé le sourire lors de l’interview sur le court, sous les yeux de son mari toujours présent dans sa box. Extrait :
Barbara Schett, intervieweuse : « L’autre jour, tu as dit que tu allais prendre la carte de crédit de Gaël pour faire du shopping. Qu’as‐tu acheté ?»
Elina Svitolina : « J’ai acheté quelques sacs. Merci beaucoup. Maintenant, je pense qu’il va me demander de prendre ma carte de crédit pour faire son shopping (rires). »
Elina Svitolina after beating Shnaider at Australian Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 23, 2026
“The other day you said you’re gonna take Gael’s credit card & go shopping. What did you buy ? There’s a lot of bling happening” 😂
Elina : “Well I got a few bags. So thank you so much. Now I think he’d ask me to take my… pic.twitter.com/x7ItHo24CH
Déjà titrée à Auckland cette saison, Elina Svitolina enregistre une huitième victoire consécutive et reste invaincue en 2026. Elle n’a toujours pas concédé le moindre set dans cet Open d’Australie et affrontera Mirra Andreeva ou Elena Gabriela Ruse pour une place en quarts de finale.
Publié le vendredi 23 janvier 2026 à 11:29