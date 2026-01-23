S’il a a été éliminé dès le premier tour de l’Open d’Australie, Gaël Monfils pour­suit son séjour à Melbourne aux côtés de sa femme, Elina Svitolina, quali­fiée pour les huitièmes de finale.

La joueuse ukrai­nienne s’est imposée en deux sets face à la Russe Diana Shnaider (22e mondiale) ce vendredi au troi­sième tour : 7–6(4), 6–3, en 1h35 de jeu.

Une victoire impor­tante pour Svitolina qui a pu se relâ­cher et retrouvé le sourire lors de l’in­ter­view sur le court, sous les yeux de son mari toujours présent dans sa box. Extrait :

Barbara Schett, inter­vie­weuse : « L’autre jour, tu as dit que tu allais prendre la carte de crédit de Gaël pour faire du shop­ping. Qu’as‐tu acheté ?»

Elina Svitolina : « J’ai acheté quelques sacs. Merci beau­coup. Maintenant, je pense qu’il va me demander de prendre ma carte de crédit pour faire son shop­ping (rires). »

Déjà titrée à Auckland cette saison, Elina Svitolina enre­gistre une huitième victoire consé­cu­tive et reste invaincue en 2026. Elle n’a toujours pas concédé le moindre set dans cet Open d’Australie et affron­tera Mirra Andreeva ou Elena Gabriela Ruse pour une place en quarts de finale.