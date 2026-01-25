AccueilOpen d'AustralieElina Svitolina sur son mari, Gaël Monfils, après sa victoire contre Andreeva...
Open d'Australie

Elina Svitolina sur son mari, Gaël Monfils, après sa victoire contre Andreeva : « Il ne sera pas content ! »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

1417

« Le meilleur conseil que Gaël m’ait donné, c’est d’être plus détendue, de me mettre moins de pres­sion. Il m’a beau­coup appris sur cet aspect‐là. Nous avons commencé le tennis très jeunes, moi à 4 ans, lui à 3. Nous avons passé toute notre vie sur les courts, et il m’a appris à en profiter », confiait Elina Svitolina après sa victoire face à Diana Shnaider au tour précédent.

Tombeuse d’une autre joueuse russe en huitièmes de finale de l’Open d’Australie ce dimanche, en la personne de Mirra Andreeva (7e mondiale), l’épouse de Gaël Monfils n’a pas caché une certaine tension sur la Rod Laver Arena malgré le score assez large (6−2, 6–4).

« Je n’étais pas détendue ce soir, donc il (Gaël Monfils) ne sera pas content (rires). Il sera content de la victoire en revanche ! On perd la plupart du temps, chaque semaine, dans sa carrière, et il faut repartir au travail, rebondir la semaine suivante », a déclaré avec le sourire l’Ukrainienne lors de l’in­ter­view sur le court. 

Très solide depuis le début de la quin­zaine et même de la saison, Svitolina remporte une neuvième victoire d’af­filée en 2026 et se qualifie pour la deuxième année consé­cu­tive en quarts de finale à Melbourne. Elle va désor­mais défier Cori Gauff pour tenter de vivre une quatrième demi‐finale en Grand Chelem. 

Publié le dimanche 25 janvier 2026 à 12:56

Article précédent
Alcaraz sur la victoire mira­cu­leuse de Sinner : « En se sortant indemne de cette situa­tion, Jannik a prouvé une chose »
Article suivant
Djokovic, après avoir vu Sabalenka lui prendre un record : « Je suis contrarié »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.