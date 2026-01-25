« Le meilleur conseil que Gaël m’ait donné, c’est d’être plus détendue, de me mettre moins de pres­sion. Il m’a beau­coup appris sur cet aspect‐là. Nous avons commencé le tennis très jeunes, moi à 4 ans, lui à 3. Nous avons passé toute notre vie sur les courts, et il m’a appris à en profiter », confiait Elina Svitolina après sa victoire face à Diana Shnaider au tour précédent.

Tombeuse d’une autre joueuse russe en huitièmes de finale de l’Open d’Australie ce dimanche, en la personne de Mirra Andreeva (7e mondiale), l’épouse de Gaël Monfils n’a pas caché une certaine tension sur la Rod Laver Arena malgré le score assez large (6−2, 6–4).

Svitolina after beating Mirra Andreeva at Australian Open



“You said Gael told you to be more chill. It looked like you took that advice tonight.”



Elina : “I was not chill tonight 😂. So he wouldn’t be happy. But I think he might be happy with my win” ❤️



pic.twitter.com/a2ylgv3GBC — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 25, 2026

« Je n’étais pas détendue ce soir, donc il (Gaël Monfils) ne sera pas content (rires). Il sera content de la victoire en revanche ! On perd la plupart du temps, chaque semaine, dans sa carrière, et il faut repartir au travail, rebondir la semaine suivante », a déclaré avec le sourire l’Ukrainienne lors de l’in­ter­view sur le court.

Très solide depuis le début de la quin­zaine et même de la saison, Svitolina remporte une neuvième victoire d’af­filée en 2026 et se qualifie pour la deuxième année consé­cu­tive en quarts de finale à Melbourne. Elle va désor­mais défier Cori Gauff pour tenter de vivre une quatrième demi‐finale en Grand Chelem.