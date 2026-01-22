AccueilATP - WTAElina Svitolina sur son mari, Gaël Monfils : "J'étais vraiment très triste"
ATP - WTAOpen d'Australie

Elina Svitolina sur son mari, Gaël Monfils : « J’étais vrai­ment très triste »

Elina Svitolina avait des senti­ments parta­gées ce mercredi, après sa victoire au deuxième tour de l’Open d’Australie face à la quali­fiée polo­naise, Linda Klimovicova (7−5, 6–1).

Interrogée sur le court à propos de la défaite dès le premier tour de Gaël Monfils, battu par l’Australien, Dane Sweeny, en quatre sets, l’Ukrainienne a reconnu une certaine tris­tesse, rapi­de­ment gommée par la fierté de partager l’ul­time saison de la carrière de son mari. 

« J’étais vrai­ment très triste hier (mardi). Je n’ai pas passé un moment diffi­cile parce qu’il a joué ici pendant telle­ment d’année et je pense que c’est un plaisir pour tout le monde de l’avoir encore une dernière année. Il termi­nera sa carrière en octobre, cela va être très spécial pour lui et je suis vrai­ment chan­ceuse d’être à ses côtés pour partager ces moments », a déclaré Elina Svitolina, qui sera opposée ce vendredi à la Russe, Diana Shnaider, pour une place en huitièmes de finale à Melbourne. 

