Elina Svitolina avait des senti­ments parta­gées ce mercredi, après sa victoire au deuxième tour de l’Open d’Australie face à la quali­fiée polo­naise, Linda Klimovicova (7−5, 6–1).

Interrogée sur le court à propos de la défaite dès le premier tour de Gaël Monfils, battu par l’Australien, Dane Sweeny, en quatre sets, l’Ukrainienne a reconnu une certaine tris­tesse, rapi­de­ment gommée par la fierté de partager l’ul­time saison de la carrière de son mari.

Elina Svitolina was saddened by husband Monfils’ early exit at his last Australian Open, but is grateful to share the journey with him this year 🙌 pic.twitter.com/HHpqDu7RLB — TNT Sports (@tntsports) January 21, 2026

« J’étais vrai­ment très triste hier (mardi). Je n’ai pas passé un moment diffi­cile parce qu’il a joué ici pendant telle­ment d’année et je pense que c’est un plaisir pour tout le monde de l’avoir encore une dernière année. Il termi­nera sa carrière en octobre, cela va être très spécial pour lui et je suis vrai­ment chan­ceuse d’être à ses côtés pour partager ces moments », a déclaré Elina Svitolina, qui sera opposée ce vendredi à la Russe, Diana Shnaider, pour une place en huitièmes de finale à Melbourne.