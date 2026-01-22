Elina Svitolina avait des sentiments partagées ce mercredi, après sa victoire au deuxième tour de l’Open d’Australie face à la qualifiée polonaise, Linda Klimovicova (7−5, 6–1).
Interrogée sur le court à propos de la défaite dès le premier tour de Gaël Monfils, battu par l’Australien, Dane Sweeny, en quatre sets, l’Ukrainienne a reconnu une certaine tristesse, rapidement gommée par la fierté de partager l’ultime saison de la carrière de son mari.
Elina Svitolina was saddened by husband Monfils’ early exit at his last Australian Open, but is grateful to share the journey with him this year 🙌 pic.twitter.com/HHpqDu7RLB— TNT Sports (@tntsports) January 21, 2026
« J’étais vraiment très triste hier (mardi). Je n’ai pas passé un moment difficile parce qu’il a joué ici pendant tellement d’année et je pense que c’est un plaisir pour tout le monde de l’avoir encore une dernière année. Il terminera sa carrière en octobre, cela va être très spécial pour lui et je suis vraiment chanceuse d’être à ses côtés pour partager ces moments », a déclaré Elina Svitolina, qui sera opposée ce vendredi à la Russe, Diana Shnaider, pour une place en huitièmes de finale à Melbourne.
Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 15:05