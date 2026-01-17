Titrée à Auckland pour son premier tournoi de la saison, Elina Svitolina aborde l’Open d’Australie avec confiance.

Dans des propos relayés par le média BTU avant le début du tournoi (18 janvier au 1er février), la 12e joueuse mondiale a évoqué l’im­pact positif de ses séances d’entraînement avec son mari, Gaël Monfils.

« Je béné­ficie clai­re­ment d’en­traî­ne­ments très intenses, car il frappe évidem­ment très fort et très puis­sam­ment, et je dois réagir extrê­me­ment rapi­de­ment. Je pense que cela profite à mon jeu, car aujourd’hui, tout le monde joue puis­sam­ment, tout le monde met toute son énergie dans ses coups. Et m’en­traîner avec lui me donne la certi­tude que je suis prête à affronter d’autres vitesses. De mon côté, je lui apprends le revers le long de ligne, je dirais que c’est mon meilleur coup. Et main­te­nant, il me dit que grâce à cela, son revers long de ligne s’est amélioré (rires). »