Titrée à Auckland pour son premier tournoi de la saison, Elina Svitolina aborde l’Open d’Australie avec confiance.
Dans des propos relayés par le média BTU avant le début du tournoi (18 janvier au 1er février), la 12e joueuse mondiale a évoqué l’impact positif de ses séances d’entraînement avec son mari, Gaël Monfils.
« Je bénéficie clairement d’entraînements très intenses, car il frappe évidemment très fort et très puissamment, et je dois réagir extrêmement rapidement. Je pense que cela profite à mon jeu, car aujourd’hui, tout le monde joue puissamment, tout le monde met toute son énergie dans ses coups. Et m’entraîner avec lui me donne la certitude que je suis prête à affronter d’autres vitesses. De mon côté, je lui apprends le revers le long de ligne, je dirais que c’est mon meilleur coup. Et maintenant, il me dit que grâce à cela, son revers long de ligne s’est amélioré (rires). »
Publié le samedi 17 janvier 2026 à 17:55