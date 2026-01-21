Si son « homme » a failli, Elina pour­suit sa route. Elle s’est quali­fiée pour le 3ème tour en domi­nant la Polonaise Linda Klimovicova (134ème) en deux manches : 7–5, 6–1.

Sur le court, après cette victoire qui l’a propulsé au 3ème tour, Elina s’est exprimée au sujet de la perfor­mance de son mari : « Bien sûr j’étais triste » a expliqué l’Ukrainienne, mais la vie continue comme elle l’a précisé.

Par la suite, inter­rogée sur le rôle que pour­rait jouer la « Monf », elle n’a pas esquivé la ques­tion, mieux elle a même lâché une vraie info sur leur vie future quand toutes les raquettes seront rangées dans un placard.

« C’est juste un mari, je dirais mais il est vrai qu’il est diffi­cile d’y échapper, de ne pas parler de tennis. Parce qu’é­tant tous les deux à un niveau si élevé et en compé­ti­tion dans le même tournoi, bien sûr que le tennis fait toujours partie de notre vie en ce moment. Les années passent et je ne suis pas sûre de ce que ça sera après. Mais je suis sûre qu’on va en profiter en famille et je pense que ça passe vrai­ment en premier pour nous. »

Monfils a expliqué depuis long­temps vouloir faire carrière dans la finance, concer­nant Elina on est plus dans le flou car elle n’a rien évoqué à ce sujet.