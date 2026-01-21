Si son « homme » a failli, Elina poursuit sa route. Elle s’est qualifiée pour le 3ème tour en dominant la Polonaise Linda Klimovicova (134ème) en deux manches : 7–5, 6–1.
Sur le court, après cette victoire qui l’a propulsé au 3ème tour, Elina s’est exprimée au sujet de la performance de son mari : « Bien sûr j’étais triste » a expliqué l’Ukrainienne, mais la vie continue comme elle l’a précisé.
Par la suite, interrogée sur le rôle que pourrait jouer la « Monf », elle n’a pas esquivé la question, mieux elle a même lâché une vraie info sur leur vie future quand toutes les raquettes seront rangées dans un placard.
« C’est juste un mari, je dirais mais il est vrai qu’il est difficile d’y échapper, de ne pas parler de tennis. Parce qu’étant tous les deux à un niveau si élevé et en compétition dans le même tournoi, bien sûr que le tennis fait toujours partie de notre vie en ce moment. Les années passent et je ne suis pas sûre de ce que ça sera après. Mais je suis sûre qu’on va en profiter en famille et je pense que ça passe vraiment en premier pour nous. »
Monfils a expliqué depuis longtemps vouloir faire carrière dans la finance, concernant Elina on est plus dans le flou car elle n’a rien évoqué à ce sujet.
Publié le mercredi 21 janvier 2026 à 08:45