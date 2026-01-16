Alors qu’elle sera opposée à la Thaïlandaise, Mananchaya Sawangkaew, pour son entrée en lice à l’Open d’Australie, Emma Raducanu inquiète beaucoup ses fans et les observateurs après avoir annulé deux exhibitions pendant l’intersaison et subi deux défaites en quatre matchs (dont une victoire par forfait).
Interrogé par nos confrères de Tennis 365, Stephen Smith , expert en bien‐être des athlètes et en prévention des blessures, en a dit un peu plus sur le mal dont souffrait la joueuse britannique.
« Raducanu souffre d’un problème d’hématomes osseux auquel elle est confrontée depuis un certain temps et il semble que sa pré‐saison ait été potentiellement perturbée par cela. Et si elle doit le surcharger, ou le soumettre à trop de tension et d’effort sur une contusion osseuse comme celle‐ci, le risque est similaire à celui d’une fracture de stress. Et là, on parle de huit à douze semaines perdues pour quelque chose comme ça. Elle se trouve dans une situation physique très précaire, car elle doit trouver le bon équilibre : à partir de quand est‐ce trop pour que cette contusion osseuse se transforme en fracture de stress ? Et à partir de quand est‐ce suffisant pour acquérir une base et pouvoir jouer la saison ? », a déclaré Smith avant de onclure sur une note pas très optimiste. « Participer à un tournoi comme l’Open d’Australie alors que toute votre pré‐saison a été compromise par quelque chose comme ça, je pense que ce sera très, très difficile. »
Publié le vendredi 16 janvier 2026 à 16:16