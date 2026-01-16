Alors qu’elle sera opposée à la Thaïlandaise, Mananchaya Sawangkaew, pour son entrée en lice à l’Open d’Australie, Emma Raducanu inquiète beau­coup ses fans et les obser­va­teurs après avoir annulé deux exhi­bi­tions pendant l’in­ter­saison et subi deux défaites en quatre matchs (dont une victoire par forfait).

Interrogé par nos confrères de Tennis 365, Stephen Smith , expert en bien‐être des athlètes et en préven­tion des bles­sures, en a dit un peu plus sur le mal dont souf­frait la joueuse britannique.

« Raducanu souffre d’un problème d’hé­ma­tomes osseux auquel elle est confrontée depuis un certain temps et il semble que sa pré‐saison ait été poten­tiel­le­ment perturbée par cela. Et si elle doit le surcharger, ou le soumettre à trop de tension et d’ef­fort sur une contu­sion osseuse comme celle‐ci, le risque est simi­laire à celui d’une frac­ture de stress. Et là, on parle de huit à douze semaines perdues pour quelque chose comme ça. Elle se trouve dans une situa­tion physique très précaire, car elle doit trouver le bon équi­libre : à partir de quand est‐ce trop pour que cette contu­sion osseuse se trans­forme en frac­ture de stress ? Et à partir de quand est‐ce suffi­sant pour acquérir une base et pouvoir jouer la saison ? », a déclaré Smith avant de onclure sur une note pas très opti­miste. « Participer à un tournoi comme l’Open d’Australie alors que toute votre pré‐saison a été compro­mise par quelque chose comme ça, je pense que ce sera très, très difficile. »