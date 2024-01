Durant une partie du tournoi, Emmanuel Heussner, co‐fondateur de Myteam Tennis Performance, aujourd’hui coach de la joueuse ukrai­nienne Dayana Yastremska répondra à nos questions.

Aujourd’hui, il revient sur la « perf » de Dayana qui a dominé très faci­le­ment la tête de série N°7 du tournoi, la Tchèque Markéta Vondroušová (6−1, 6–2).

« Elle est parfois sur des montagnes russes émotion­nelles donc la ligne était de garder le contrôle de ses émotions. Je lui ai donné l’image du feu et de l’eau, mais un feu contrôlé. Lors de ce premier tour, elle était présente sur tous les points, ça c’était vrai­ment fort. Elle a su faire abstrac­tion de qui était en face d’elle. On est sur la bonne voie, sur la bonne vitesse. Elle a compris l’équi­libre à trouver entre le talent et le travail. C’est une fille qui a besoin de bien se sentir dans sa tête et il faut aussi qu’elle prenne du plaisir. Je ne vois pas beau­coup de grosses faiblesses dans son jeu mais il y a bien sûr des choses que l’on peut améliorer »

A noter que Dayana a rejoint la stru­cure d’Emmanuel Heussner et de Bastien Fazincani lors de la prépa­ra­tion hiver­nale. Cette perfor­mance confirme que visi­ble­ment le staff de Myteam Tennis Performance installé à Cagnes sur Mer a trouvé la bonne méthode avec la joueuse ukrainienne.

La prochaine échéance pour Dayana, c’est un duel contre la Française Gracheva qui s’en­traine elle à Cannes au centre de Jean‐René Lisnard, on peut presque parler d’un derby de la Côte d’Azur.