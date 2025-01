Beaucoup de spécia­listes avaient expliqué que Djokovic allait passer un vrai test face à Thomas Machac au troi­sième tour de l’Open d’Australie.

Au final, le Serbe a surtout déroulé, hormis à la fin du deuxième set où il a un peu bataillé.

On a bien l’im­pres­sion que Nole monte en puis­sance depuis le début du tournoi. Très solide au service et plus précis que lors de ces dernières sorties, Djokovic confirme ses ambi­tions. En face, Machac a trop défendu. Ce manque d’agres­si­vité s’est payé cash avec un défaite en trois manches : 6–1, 6–4, 6–4, en 2h20 de jeu.

En huitièmes de finale, l’homme aux 10 titres à Melbourne affron­tera Jiri Lehecka (29e mondial), tombeur du Français Benjamin Bonzi (6−2, 6–3, 6–3).