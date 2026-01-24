On le sait Jannik n’apprécie pas les grosses chaleurs.
Lors de son match face à l’étonnant américain Eliot Spizzirri, l’Italien a eu un destin plutôt favorable. Alors qu’il commençait à être très très mal physiquement, victime de crampes, les organisateurs ont déployer le toit car l’indice de chaleur était de 5.
Et dire qu’il va sûrement s’en sortir, malgré cet état.— Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) January 24, 2026
Les rageux diront qu’il a été avantagé, mais encore une fois, grosse gestion mentale, pour gérer cette difficulté. Avec l’opportunité du toit, certes, mais fort dans la tête
(Ça rappelle Novak) pic.twitter.com/x7XgVlySpa
Ils ont donc simplement appliqué la règle sur la température.
L’interruption a duré une dizaine de minutes. Cela a permis aux deux joueurs de se reposer un peu avant de reprendre la combat.
Sinner est revenu plus fringant et il est parvenu à combler le retard dans le 3ème set où il était mené. Au final, l’Italien s’en sort en 4 manches (4−6, 6–3, 6–4, 6–4) mais reconnait que sans le toit l’issue aurait pu être différente.
« J’ai eu un peu de mal physiquement aujourd’hui. Nous avons vu cela. J’ai eu de la chance avec la règle de la chaleur. Ils ont fermé le toit. J’ai pris mon temps et au fil du temps, je me suis senti de mieux en mieux. Très heureux de cette performance. En regardant en arrière sur tous les grands tournois que j’ai disputés, il y a eu des matchs vraiment difficiles. J’espère que cela pourra m’apporter quelque chose de positif pour le prochain tour, en repartant avec une bonne mentalité à nouveau… on verra ce qui arrive. Je suis vraiment heureux. Merci pour le soutien, cela m’a beaucoup aidé aujourd’hui »
Publié le samedi 24 janvier 2026 à 07:45