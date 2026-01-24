On le sait Jannik n’ap­précie pas les grosses chaleurs.

Lors de son match face à l’éton­nant améri­cain Eliot Spizzirri, l’Italien a eu un destin plutôt favo­rable. Alors qu’il commen­çait à être très très mal physi­que­ment, victime de crampes, les orga­ni­sa­teurs ont déployer le toit car l’in­dice de chaleur était de 5.

Et dire qu’il va sûre­ment s’en sortir, malgré cet état.



Les rageux diront qu’il a été avan­tagé, mais encore une fois, grosse gestion mentale, pour gérer cette diffi­culté. Avec l’opportunité du toit, certes, mais fort dans la tête



(Ça rappelle Novak) pic.twitter.com/x7XgVlySpa — Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) January 24, 2026

Ils ont donc simple­ment appliqué la règle sur la température.

L’interruption a duré une dizaine de minutes. Cela a permis aux deux joueurs de se reposer un peu avant de reprendre la combat.

Sinner est revenu plus frin­gant et il est parvenu à combler le retard dans le 3ème set où il était mené. Au final, l’Italien s’en sort en 4 manches (4−6, 6–3, 6–4, 6–4) mais recon­nait que sans le toit l’issue aurait pu être différente.

« J’ai eu un peu de mal physi­que­ment aujourd’hui. Nous avons vu cela. J’ai eu de la chance avec la règle de la chaleur. Ils ont fermé le toit. J’ai pris mon temps et au fil du temps, je me suis senti de mieux en mieux. Très heureux de cette perfor­mance. En regar­dant en arrière sur tous les grands tour­nois que j’ai disputés, il y a eu des matchs vrai­ment diffi­ciles. J’espère que cela pourra m’ap­porter quelque chose de positif pour le prochain tour, en repar­tant avec une bonne menta­lité à nouveau… on verra ce qui arrive. Je suis vrai­ment heureux. Merci pour le soutien, cela m’a beau­coup aidé aujourd’hui »