Samantha Stosur n’y arrive toujours pas devant son public à l’Open d’Australie. L’Australienne (99e) a été battue dès son entrée en lice par Caty McNally (116e) en deux manches 6-1, 6-4. L’Australienne essuie sa cinquième défaite d’entrée à Melbourne où elle n’a plus gagné un match depuis 2015. Son meilleur résultat reste deux huitièmes de finale en 2006 et 2010.

🇺🇸 C-A-T-Y ! 🇺🇸

In a successful #AusOpen debut, @CatyMcNally defeats Sam Stosur 6-1 6-4 to book a second round berth #AO2020 pic.twitter.com/r2reIyiug1

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2020