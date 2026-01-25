Alors qu’il devait affronter Novak Djokovic en huitièmes de finale de l’Open d’Australie lundi, Jakub Mensik a été contraint de déclarer forfait. Le 17e joueur mondial s’est expliqué sur les réseaux sociaux.
« C’est difficile à écrire. Après avoir fait tout notre possible pour continuer, je dois me retirer de l’Open d’Australie en raison d’une blessure aux abdominaux qui s’est aggravée au cours des derniers matchs. Après de longues discussions avec mon équipe et mes médecins, nous avons décidé de ne pas entrer sur le court demain. Même si je suis déçu, le fait d’avoir atteint le 4e tour ici pour la première fois est quelque chose que je garderai longtemps en mémoire. J’ai ressenti beaucoup d’énergie de la part des fans et l’ambiance à Melbourne était vraiment spéciale. Merci à mon équipe d’avoir été à mes côtés à chaque étape, et à tous ceux qui m’ont envoyé des messages et m’ont encouragé – cela signifie plus que vous ne pouvez l’imaginer. Il est maintenant temps de bien récupérer », a écrit le jeune tchèque de 20 ans, qui avait battu l’homme aux 24 titres du Grand Chelem lors de la finale du Masters 1000 de Miami l’an dernier, et qui avait donc les armes pour le gêner.
Can’t wait to see Mensik magic back in Melbourne next year 💙#AO26 pic.twitter.com/QE7DbpGV8n— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2026
Novak Djokovic rejoint ainsi les quarts de finale et affrontera Taylor Fritz ou Lorenzo Musetti pour une place dans le dernier carré.
Le Serbe de 38 ans, qui n’a toujours pas concéder le moindre set depuis le début du tournoi, ne rejouera que mercredi.
Publié le dimanche 25 janvier 2026 à 10:42