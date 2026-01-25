Alors qu’il devait affronter Novak Djokovic en huitièmes de finale de l’Open d’Australie lundi, Jakub Mensik a été contraint de déclarer forfait. Le 17e joueur mondial s’est expliqué sur les réseaux sociaux.

« C’est diffi­cile à écrire. Après avoir fait tout notre possible pour conti­nuer, je dois me retirer de l’Open d’Australie en raison d’une bles­sure aux abdo­mi­naux qui s’est aggravée au cours des derniers matchs. Après de longues discus­sions avec mon équipe et mes méde­cins, nous avons décidé de ne pas entrer sur le court demain. Même si je suis déçu, le fait d’avoir atteint le 4e tour ici pour la première fois est quelque chose que je garderai long­temps en mémoire. J’ai ressenti beau­coup d’énergie de la part des fans et l’am­biance à Melbourne était vrai­ment spéciale. Merci à mon équipe d’avoir été à mes côtés à chaque étape, et à tous ceux qui m’ont envoyé des messages et m’ont encou­ragé – cela signifie plus que vous ne pouvez l’ima­giner. Il est main­te­nant temps de bien récu­pérer », a écrit le jeune tchèque de 20 ans, qui avait battu l’homme aux 24 titres du Grand Chelem lors de la finale du Masters 1000 de Miami l’an dernier, et qui avait donc les armes pour le gêner.

Can’t wait to see Mensik magic back in Melbourne next year 💙#AO26 pic.twitter.com/QE7DbpGV8n — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2026

Novak Djokovic rejoint ainsi les quarts de finale et affron­tera Taylor Fritz ou Lorenzo Musetti pour une place dans le dernier carré.

Le Serbe de 38 ans, qui n’a toujours pas concéder le moindre set depuis le début du tournoi, ne rejouera que mercredi.