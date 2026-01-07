Il semble bien que les tour­nois du Grand Chelem se tirent la bourre comme l’on dit pour annoncer à chaque fois des prize money de plus en plus élevés.

L’Open de l’Australie ne déroge pas à la règle.

Les joueurs battus au premier tour rece­vront 150 000 dollars austra­liens soit 85 000 euros), ceux éliminés dès le premier tour des quali­fi­ca­tions touche­ront 40 500 dollars austra­liens soit 23 000 euros.

Ces chiffres sont liés à une augmen­ta­tion totale de 16%, ce qui est significatif.

Une dota­tion record de 2,38 millions d’euros sera offerte à chaque vain­queur, comme quoi l’in­fluence des « exhi­bi­tions » existent..