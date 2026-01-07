Il semble bien que les tournois du Grand Chelem se tirent la bourre comme l’on dit pour annoncer à chaque fois des prize money de plus en plus élevés.
L’Open de l’Australie ne déroge pas à la règle.
Les joueurs battus au premier tour recevront 150 000 dollars australiens soit 85 000 euros), ceux éliminés dès le premier tour des qualifications toucheront 40 500 dollars australiens soit 23 000 euros.
Ces chiffres sont liés à une augmentation totale de 16%, ce qui est significatif.
Une dotation record de 2,38 millions d’euros sera offerte à chaque vainqueur, comme quoi l’influence des « exhibitions » existent..
Publié le mercredi 7 janvier 2026 à 13:00